В ростовском парке Плевен начали демонтаж аттракционов

В Ростове-на-Дону начался демонтаж аттракционов в парке Плевен на основании решения суда.

В Ростове-на-Дону начался демонтаж аттракционов в парке Плевен. Территория ранее была возвращена в муниципальную собственность по решению суда. Информацию о начале работ опубликовали местные жители в соцсетях.

Напомним, что конфликт вокруг парка длится с осени 2025 года. Горожане выступали против торговых павильонов и аттракционов, указывая на сокращение зеленых зон и вырубку деревьев.

В марте этого года арбитражный суд расторг договор аренды с компанией, так как арендатор не выполнил инвестиционные обязательства. Компания не согласилась с решением и намерена его обжаловать, рассмотрение жалобы назначено на 2 июня.

