В Ростовской области в конце мая возможны заморозки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в конце мая прогнозируют похолодание. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. По информации ведомства, ночью и утром 29 мая местами по области ожидаются заморозки.

В отдельных районах региона, исключая южные, температура воздуха и почвы может составить от 0 до минус двух градусов.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в Донской столице 27 мая разыгралась непогода. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В результате были повалены деревья и оборваны провода.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Деревья упали на автомобили, пострадали люди: Что происходит в Ростове из-за сильного ветра 27 мая 2026