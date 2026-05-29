Свыше 134 тыс. видеокамер «Ростелекома» и нейросеть обеспечат прозрачность ЕГЭ-2026

«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) для основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года. Провайдер смонтировал свыше 134,4 тыс. устройств в 6 тыс. пунктах проведения экзаменов (ППЭ), обеспечив 100% охват экзаменационных помещений. Выпускные экзамены пройдут с 1 июня по 9 июля в 89 субъектах РФ и 91 зарубежном ППЭ в 54 странах мира.

Для повышения объективности и прозрачности экзаменационного процесса «Ростелеком» также применяет технологию анализа поведения, основанную на алгоритмах искусственной нейронной сети. Система настроена на обнаружение подозрительного поведения участников экзамена — использования средств связи и шпаргалок, а также выноса из аудитории контрольно-измерительных материалов.

Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». Доступ к нему получат аккредитованные специалисты и общественные наблюдатели. Видеозаписи ЕГЭ-2026 будут храниться в центрах обработки данных «Ростелекома», географически распределенных по территории России и оснащенных новейшими системами защиты от хакерских атак.

Анзор Музаев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: «ЕГЭ - это беспрецедентная по своему масштабу процедура, в этом году на экзамены зарегистрировано около 750 тысяч человек. Видеонаблюдение на ЕГЭ - это гарантия честности и равных условий для каждого выпускника. Наша задача — создать такую среду, в которой каждый выпускник сможет спокойно и уверенно продемонстрировать свои знания, а общество - доверять результатам».

Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «На протяжении 12 из 25 лет существования ЕГЭ «Ростелеком» ведет видеонаблюдение во время экзаменов. За эти годы мы убедились: наша система вместе с технологиями ИИ - неотъемлемая часть честного экзамена. Когда на одном экзамене одновременно находятся сотни тысяч выпускников в разных часовых поясах, человеческий надзор становится физически невозможен и на помощь приходят современные технологии».

Система видеонаблюдения построена на базе защищенных высокоскоростных каналов связи, а ее камеры установлены в аудиториях, местах печати, сканирования и сортировки экзаменационных материалов и в 252 региональных центрах обработки экзаменационных материалов и проверки работ экспертами предметных комиссий.

Досрочный период ЕГЭ, завершившийся 20 апреля 2026 года, прошел в штатном режиме без технологических сбоев. За проведением экзаменов наблюдало свыше 3 тыс. камер видеонаблюдения «Ростелекома».

