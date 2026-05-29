В Ростовской области глубина Дона поднимется до четырех метров

В Ростовской области после длительного маловодья глубина Дона впервые с декабря 2024 года достигнет четырех метров. Такой прогноз дали в Азово-Донской бассейновой администрации.

С 1 по 10 июня на участке от устья 132-го канала до Кочетовского гидроузла глубина составит четыре метра. На остальных участках реки показатель достигнет 3,9 метра.

Весной прошлого года из-за маловодья на отдельных участках глубина снижалась до 2,9 метра.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Падающие деревья и двойная радуга: Что происходит в Ростове после ливня 28 мая 2026