В Бердянске молодежь из 61 региона России прокачала навыки на форуме «Юг молодой»

Участники оценили свой уровень компетенций и получили персональные рекомендации. Фото: Евгения Тюникова.

В Бердянске прошел пятый Всероссийский молодежный образовательный форум «Юг молодой», приуроченный к пятилетию возвращения Донбасса и Новороссии в состав России. Организаторами события выступили «Центр созидания «Маяк» и Федеральное агентство по делам молодежи. В нем приняли участие 480 студентов вузов, молодых специалистов, активистов и представителей креативных индустрий из 61 региона России.

Перед участниками выступила команда Сбера, которая показала возможности карьерного развития и поддержки талантливой молодежи, а также инновационные сервисы цифровой экосистемы банка.

- Для нас развитие кадрового потенциала талантливой молодежи – один из главных фокусов работы. Мы рады, что стали частью такого масштабного события, где рассказали участникам о карьерных возможностях и программах поддержки талантов, провели десятки индивидуальных консультаций о перспективах развития карьеры в банковском секторе. И знаково, что Форум прошел именно в Бердянске, где у нас уже собрана и быстро растет самая молодая команда на юге России. В исторических регионах России мы активно расширяем представленность: в первую очередь, ждем в свою команду опытных экспертов и молодежь без опыта для работы с розничными и корпоративными клиентами. Уверена, после Форума наша команда пополнится молодыми и целеустремленными талантами, - рассказала заместитель председателя, руководитель блока «Люди и культура» Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова.

Программа включала мастер-класс по востребованным на рынке труда навыкам: системному мышлению, управлению результатами, жизнестойкости и клиентоориентированности. Молодежь оценила свой уровень компетенций, разобрала инструменты самоанализа и получила персональные рекомендации. В лекционном блоке разобрали базовые принципы фондового рынка и подходы к созданию инвестиционного портфеля.

- Для меня форум «Юг Молодой» — это площадка, где молодёжь обменивается практиками и инструментами для развития Донбасса и Новороссии. Именно наши регионы сегодня становятся территориями созидания. И мы рады предлагать свои идеи, вносить личный вклад в развитие. Форум становится настоящим домом, где ты участвуешь в серьезном, нужном деле – шаг за шагом возрождать родную землю, - отметил участник из Херсонской области Иван Губенко.

За пять дней работы участники разработали продукты по направлениям форума: «Юг-студенческий», «Юг-управляй», «Юг-формируй», «Юг-креативный» «Юг-цифровой» и «Юг-онлайн».

- Банк системно помогает повышать финансовую грамотность молодежи исторических регионов России. И форум «Юг молодой» стал отличной площадкой для открытого и эффективного диалога с целеустремленными ребятами. Видим, как им важно понимать, какие конкретно сейчас в их городе или регионе есть вакансии, карьерные возможности и важные навыки для успешного старта, - пояснил управляющий отделением банка в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях Евгений Серяпин.