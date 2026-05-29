Глава Таганрога рассказала о замене котельной, поврежденной при атаке ВСУ

В Таганроге после атаки беспилотников решили построить новую модульную котельную.

В Таганроге после атаки беспилотников решили не восстанавливать поврежденную котельную, а построить новую. Об этом в своих социальных сетях сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

- По предварительному заключению специалистов, восстановление поврежденной котельной нецелесообразно. В качестве оптимального решения рассматривается строительство новой модульной котельной, — написала Светлана Анатольевна.

Серьезные разрушения получил объект теплоснабжения муниципального предприятия на улице Циолковского. Решение о замене критически важной инфраструктуры власти приняли совместно с первым заместителем губернатора Ростовской области Владимиром Ревенко после выезда на место происшествия.

Сейчас администрация прорабатывает варианты реализации проекта и планирует обратиться за поддержкой к главе региона Юрию Слюсарю. Параллельно специалисты оценивают ущерб от атаки: в городе обследовали 10 многоквартирных домов и три частных строения для будущей замены выбитых окон.

