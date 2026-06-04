Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 4 июня

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 4 июня оставят без электричества дома на десятках улиц и сотни жильцов. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в четверг не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Радищева, 13-43 и 18-44;
- улица Просвещения, 12-15;
- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;
- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;
- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;
- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;
- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;
- улица Содружества, 84, 86, 90, 86/1, 88/1, 92, 92/1, 96, 94/1, 94/2;
- улица Петрозаводская, 32А;
- улица Мичуринская, 203/1;
- улица Богданова, 20-54 и 21-71;
- улица Подвойского, 14-56 и 3-33;
- улица Городовикова, 2-24, 35;
- улица 29-я линия, 79-131 и 70-106;
- улица 31-я линия, 77-129 и 78-132;
- улица 33-я линия, 77-141 и 72-132;
- улица 35-я линия, 94-138;
- улица Береговая, 40;
- переулок Красногорский, 1-23 и 2-28;
- улица Подгорная, 54;
- переулок ОГПУ, 2-6, 15-19;
- переулок Вольный;
- переулок Фруктовый;
- переулок Грозненский;
- переулок Общественный;
- переулок Санаторный;
- переулок Ставропольский, 1-7;
- улица Подъезная, 36-70;
- улица Цезаря Куникова, 29-73;
- улица 20-я линия, 47-67;
- улица 22-я линия, 46-66 и 47-75;
- улица 24-я линия, 27/95, 20-50;
- улица Лекальная, 9-27.
С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:
- улица Красноармейская, 132, 142-146;
- переулок Соборный, 35, 48-50;
- улица Максима Горького, 117/40.
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