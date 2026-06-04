Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 4 июня

Отключения света пройдут в нескольких районах города. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 4 июня оставят без электричества дома на десятках улиц и сотни жильцов. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в четверг не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Радищева, 13-43 и 18-44;

- улица Просвещения, 12-15;

- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;

- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;

- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;

- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;

- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;

- улица Содружества, 84, 86, 90, 86/1, 88/1, 92, 92/1, 96, 94/1, 94/2;

- улица Петрозаводская, 32А;

- улица Мичуринская, 203/1;

- улица Богданова, 20-54 и 21-71;

- улица Подвойского, 14-56 и 3-33;

- улица Городовикова, 2-24, 35;

- улица 29-я линия, 79-131 и 70-106;

- улица 31-я линия, 77-129 и 78-132;

- улица 33-я линия, 77-141 и 72-132;

- улица 35-я линия, 94-138;

- улица Береговая, 40;

- переулок Красногорский, 1-23 и 2-28;

- улица Подгорная, 54;

- переулок ОГПУ, 2-6, 15-19;

- переулок Вольный;

- переулок Фруктовый;

- переулок Грозненский;

- переулок Общественный;

- переулок Санаторный;

- переулок Ставропольский, 1-7;

- улица Подъезная, 36-70;

- улица Цезаря Куникова, 29-73;

- улица 20-я линия, 47-67;

- улица 22-я линия, 46-66 и 47-75;

- улица 24-я линия, 27/95, 20-50;

- улица Лекальная, 9-27.

С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:

- улица Красноармейская, 132, 142-146;

- переулок Соборный, 35, 48-50;

- улица Максима Горького, 117/40.

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