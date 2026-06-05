Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 5 июня

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 5 июня оставят без электричества сотни домов и тысячи людей. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в пятницу не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Радищева, 13-43 и 18-44;
- улица Просвещения, 12-15;
- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;
- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;
- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;
- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;
- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;
- улица Богданова, 20-54 и 21-71;
- улица Подвойского, 14-56 и 3-33;
- улица Городовикова, 2-24, 35;
- улица 29-я линия, 79-131 и 70-106;
- улица 31-я линия, 77-129 и 78-132;
- улица 33-я линия, 77-141 и 72-132;
- улица 35-я линия, 94-138;
- улица Береговая, 40;
- переулок Красногорский, 1-23 и 2-28;
- улица Подгорная, 54;
- переулок ОГПУ, 2-6, 15-19;
- улица Немировича-Данченко, 61-75 и 64-74;
- улица Калитвинская, 11-17;
- улица Подъездная, 1-35 и 2-28;
- улица Шеболдаева, 28-32;
- переулок Педагогический, 30-48 и 33-47;
- переулок Каляевский, 36-54 и 29-47;
- переулок Боевой, 46-64 и 37-55;
- переулок Орджоникидзе, 51-69 и 43-54;
- переулок Ашхабадский, 37-55 и 22-40.
С 10:00 до 12:00 отключения пройдут в домах:
- улица Красносельская, 80-90 и 85-91;
- улица Лесопарковая, 90В;
- улица Мадояна, 110, 139-163, 110/5, 110/6, 110/8, 110/13, 110/5а;
- улица Макарова, 36-54 и 53-71;
- улица Мичуринская, 106-124;
- переулок Снеговой, 1-27 и 42-70;
- переулок Сортовой, 47-73 и 52-78;
- переулок Танковый, 1-13 и 2-14;
- улица Томская, 2-28 и 1-31;
- улица Челябинская, 1-7 и 2-8;
- улица Чукотская, 7.
Подпишись к нам в MAX и Telegram
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полнела и стыдилась себя: Ростовчанка поправилась до 150 кило, ухаживая за онкобольной матерью
Ростовчанка рассказала, как заглушала стресс обжорством и поправилась до 150 килограмов (подробнее)