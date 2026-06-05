Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 5 июня

Отключения света затронут десятки улиц. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 5 июня оставят без электричества сотни домов и тысячи людей. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в пятницу не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Радищева, 13-43 и 18-44;

- улица Просвещения, 12-15;

- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;

- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;

- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;

- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;

- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;

- улица Богданова, 20-54 и 21-71;

- улица Подвойского, 14-56 и 3-33;

- улица Городовикова, 2-24, 35;

- улица 29-я линия, 79-131 и 70-106;

- улица 31-я линия, 77-129 и 78-132;

- улица 33-я линия, 77-141 и 72-132;

- улица 35-я линия, 94-138;

- улица Береговая, 40;

- переулок Красногорский, 1-23 и 2-28;

- улица Подгорная, 54;

- переулок ОГПУ, 2-6, 15-19;

- улица Немировича-Данченко, 61-75 и 64-74;

- улица Калитвинская, 11-17;

- улица Подъездная, 1-35 и 2-28;

- улица Шеболдаева, 28-32;

- переулок Педагогический, 30-48 и 33-47;

- переулок Каляевский, 36-54 и 29-47;

- переулок Боевой, 46-64 и 37-55;

- переулок Орджоникидзе, 51-69 и 43-54;

- переулок Ашхабадский, 37-55 и 22-40.

С 10:00 до 12:00 отключения пройдут в домах:

- улица Красносельская, 80-90 и 85-91;

- улица Лесопарковая, 90В;

- улица Мадояна, 110, 139-163, 110/5, 110/6, 110/8, 110/13, 110/5а;

- улица Макарова, 36-54 и 53-71;

- улица Мичуринская, 106-124;

- переулок Снеговой, 1-27 и 42-70;

- переулок Сортовой, 47-73 и 52-78;

- переулок Танковый, 1-13 и 2-14;

- улица Томская, 2-28 и 1-31;

- улица Челябинская, 1-7 и 2-8;

- улица Чукотская, 7.

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