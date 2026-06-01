Лето взяло в руки краски: Wink представляет яркий коктейль премьер июня

На первый летний месяц онлайн-кинотеатр Wink подготовил яркий коктейль премьер, в котором в правильных пропорциях представлены детективы и комедии, военные и спортивные драмы, приключения и романтика, а также детское кино на каникулы.

Весь июнь будут выходить новые серии криминального триллера «После Фишера. Инквизитор», в котором на поиски алтайского маньяка отправились Александр Петров и Юлия Снигирь. А в сериале о большом теннисе «Первая ракетка» зрители смогут узнать продолжение истории о талантливой юной спортсменке со сложной судьбой.

Военно-историческая драма «Семь верст до рассвета» рассказывает историю самого возрастного Героя Советского Союза времен Великой Отечественной войны Матвея Кузьмина. Псковского крестьянина в период оккупации немецкие захватчики попросили довести до места операции против советских войск.

Психологическая драма «Кукла» раскроет историю девушки Нади, у которой впереди была вся жизнь, но череда трагических событий перевернула все. А вот в триллере-детективе из Франции «Стервятники» журналист Самуэль и его дочь Ава сталкиваются с жестокостью преступника и моральными дилеммами.

Подростковая мелодрама «Твое сердце будет разбито» расскажет про старшеклассницу Полину, которая пытается спастись от травли в новой школе и идет на сделку с главным хулиганом Барсом: он должен притвориться ее парнем и защищать, а она делать все, что он скажет.

Действие приключенческого фильма по мотивам повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда» разворачивается в наши дни. Школьница Женя приезжает из северной столицы в приграничный поселок Белгородской области, где она знакомится с местным неформальным лидером с позывным «Тимур» и его командой — подростками-волонтерами.

Детям понравится экранизация цикла повестей «Приключения желтого чемоданчика» — это удивительная история о докторе с волшебным чемоданчиком, содержимое которого лечит не только простуду и грипп, но и грусть, одиночество, трусость. Продлить волшебство поможет приключенческий мультфильм «Зачарованное королевство». Главные герои — брат и сестра Эльфи и Элиз — переносятся в удивительную страну Иногда, где исполняются желания.

Во втором сезоне детектива «Закон тайги» главного героя ждут новые опасные расследования и испытания в приграничной глубинке. В новом сезоне Устюжанин возвращается на службу в контрразведку.

Поклонников ждут новые эпизоды любимого комедийного сериала «СашаТаня». Герои Валентины Рубцовой и Андрея Гайдуляна продолжают искать выход из самых неожиданных ситуаций. Привычная жизнь окончательно выходит из-под контроля — сын взрослеет и ищет себя, а тут еще ремонт, кредиты, проблемы на работе и постоянная нехватка времени.

