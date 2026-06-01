Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» ко Дню защиты детей запустил специальное интерактивное голосовое меню на горячей линии компании. На протяжении 1 июня все обратившиеся по телефону 8(800)100-08-00 услышат детский голос, который поможет получить информацию об услугах компании. Кроме того, в течение дня вместо стандартной фоновой музыки будут звучать любимые детские мелодии.

Голосом «Ростелекома» стал пятилетний Ваня, сын сотрудницы Центра компетенций по управлению лояльностью клиентов. Ваню выбрали после прослушивания тестовых аудиозаписей кандидатов. Юный помощник расскажет обратившимся на горячую линию, как выбрать интересующую их тематику, а также сообщит клиентам важную информацию об их аккаунте и возможности подключения новых услуг.

Евгений Жукович, директор по клиентскому сервису массового сегмента «Ростелекома»: «Во время записи Ваня волновался, но очень хорошо справился. После он сразу получил пирожное, мы также обязательно вручим ему подарок. Детские голоса на горячей линии всегда дарят улыбку нашим клиентам и помогают развивать клиентский сервис. Мы анализируем реакцию звонящих на разные речевые паттерны и используем эту информацию для улучшения работы речевых ботов и операторов».

Защита прав и интересов детей и подростков в цифровой среде – стратегический выбор «Ростелекома». Специалисты компании проводят образовательные лекции и уроки по правилам безопасного поведения в сети, в этом году 1 июня пройдет ряд таких мероприятий.

Компания развивает собственные цифровые решения для кибербезопасности всей семьи. Пакетные предложения с домашним интернетом и мобильной связью (до 5 сим-карт) включают антифишинг на уровне сети, гибкий фильтр нежелательных сайтов, защиту звонков от спама и мошенников. Детская подписка «MiXX Вместе» объединяет образовательные и развлекательные сервисы и системную защиту от потенциально вредоносных приложений и опасных ресурсов. В онлайн-кинотеатре Wink доступна подписка Wink Дети, включающая тысячи фильмов и мультфильмов, 23 детских ТВ-канала, 15 игровых приложений и возможности для подготовки к школе.

«Ростелеком» также выступил соучредителем Альянса по защите детей в цифровой среде и разработал тематическую настольную игру «Безопасный интернет» для школьников младшего и среднего возраста. По игре регулярно проводятся турниры на уровне школ и городов, ее тираж уже превысил 5 тыс. экземпляров.

Подробная информация об услугах «Ростелекома» доступна на сайте компании или по телефону горячей линии 8(800)100-08-00.

Реклама. ПАО «Ростелеком». ИНН 7707049388