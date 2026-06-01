Из Ростовской области экспортировали почти 300 тысяч тонн кукурузы

Вся экспортируемая продукция прошла фитосанитарный контроль.

За первые три месяца 2026 года из Ростовской области поставили зарубежным покупателям 296,4 тысячи тонн продовольственной кукурузы. По информации территориального управления Россельхознадзора, вся продукция прошла оформление и контроль.

Основной интерес к донской продукции проявили покупатели из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Именно эти два государства стали главными получателями крупных партий.

В ведомстве подчеркнули, что каждая отгруженная тонна сопровождалась полным пакетом документов. Они удостоверяют не только карантинную безопасность груза, но и его высокое качество, полностью соответствующее требованиям, установленным в странах-импортерах.

