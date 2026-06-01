Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2026 15:33

Из Ростовской области экспортировали почти 300 тысяч тонн кукурузы

Турция и ОАЭ стали основными покупателями донской кукурузы
Дмитрий КУТЕПОВ
Вся экспортируемая продукция прошла фитосанитарный контроль.

Вся экспортируемая продукция прошла фитосанитарный контроль.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

За первые три месяца 2026 года из Ростовской области поставили зарубежным покупателям 296,4 тысячи тонн продовольственной кукурузы. По информации территориального управления Россельхознадзора, вся продукция прошла оформление и контроль.

Основной интерес к донской продукции проявили покупатели из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Именно эти два государства стали главными получателями крупных партий.

В ведомстве подчеркнули, что каждая отгруженная тонна сопровождалась полным пакетом документов. Они удостоверяют не только карантинную безопасность груза, но и его высокое качество, полностью соответствующее требованиям, установленным в странах-импортерах.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростовской области назначили замминистра сельского хозяйства и продовольствия

Участника программы «Время героев» назначили на пост заместителя министра в Ростовской области (подробности)