Почти 13 тысяч выпускников девятых классов сдают в Ростове ОГЭ по математике

Математику сдают почти 13 тысяч ростовских девятиклассников.

2 июня в Ростове-на-Дону почти 13 тысяч выпускников девятых классов сдают ОГЭ по математике.

Напомним, в 2026 году в Ростовской области ввели новую процедуру экзаменационных испытаний для девятиклассников.

Для повышения доступности среднего профессионального образования ребятам, которые решили выбрать рабочие специальности и подали соответствующие заявления, разрешили сдавать только русский язык и математику. Такие условия сделали для выпускников, которых привлекли сферы машиностроения, металлообработки, радиоэлектроники, сельского хозяйства, здравоохранения и образования.

При этом условия сдачи ГИА для девятиклассников, не принимающих участие в эксперименте, остаются прежними.

Добавим, также 1 июня более 2 тысяч ростовских одиннадцатиклассников сдали первые ЕГЭ. Состоялись экзамены по химии, истории и литературе. Всего по области эти предметы выбрали 5,7 тысячи выпускников. Результаты станут известны не позднее 17 июня. Напомним, основной период ЕГЭ продлится до 6 июля. 8 и 9 июля — дни пересдачи.

