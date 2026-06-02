ТОП-5 вопросов родителей: Как выпускнику поступить в вуз в Ростове без нервов

В Ростове, в стенах Донского государственного технического университета, прошло родительское собрание для тех, чьи дети заканчивают школу или колледж. Ректор Бесарион Месхи, проректоры и ответственный секретарь приемной комиссии ответили на самые волнующие вопросы.

Как выбрать специальность, какие документы нужны, что дает «Зеленая волна» и существует ли жизнь у студентов помимо учебы? Ответы на ТОП-5 вопросов родителей озвучили в вузе.

Как выбрать правильную специальность?

Ректор посоветовал не гнаться за модой, а смотреть на способности ребенка. Так, в ДГТУ есть более 250 образовательных программ: от машиностроения до IT и архитектуры.

– Если вы не проходите на бюджет по одному направлению, подавайте документы сразу на несколько, чтобы попасть туда, где выше шансы– объяснил Бесарион Месхи. – А после первого курса можно перевестись на желаемую специальность, если освободится место.

Проректор Светлана Пономарева добавила, что студенты с первых курсов взаимодействуют с индустриальными партнерами — это помогает с будущим трудоустройством.

Какие документы и в какие сроки нужно подать?

Прием документов стартует 20 июня. Потребуются паспорт, аттестат (или диплом), результаты ЕГЭ, СНИЛС. Для выпускников колледжей – внутренние вступительные испытания по русскому, математике и профильному предмету.

– Заявления принимают на Госуслугах, в МФЦ и лично в университете. Оригиналы аттестатов можно принести до 3 августа. Подавать документы лучше заранее, чтобы спокойно отслеживать конкурсную ситуацию, – уточнил ответственный секретарь приемной комиссии Степан Буряков.

Как повысить шансы на зачисление?

Итоговый балл складывается из суммы ЕГЭ и индивидуальных достижений. Бонусные баллы дают за золотую медаль (10 баллов), за призовые места в олимпиадах «Я – бакалавр» и других (до 10 баллов), за значок ГТО (5 баллов). Есть и программа «Зеленая волна»: если ребенок набрал высокие баллы, но немного не дотянул до бюджета, университет может зачислить его на бесплатное место по внутривузовской квоте. При этом студент обязуется учиться без троек и сдавать все экзамены и зачеты вовремя.

Как получить информацию из первых рук?

Стоит посещать дни открытых дверей: их расписание публикуют на сайте вуза и в соцсетях. Так, на собрании 30 мая родители и абитуриенты могли в живую пообщаться с деканами, задать вопросы о конкретных факультетах и посмотреть лаборатории. Онлайн-запись мероприятия со всеми вопросами родителей и ответами ректора доступна на сайте вуза.

– Такие встречи дорогого стоят, – поделилась мама выпускника Инна Горожанкина. – Информации много, а, когда получаешь ее из первых уст – это вселяет уверенность.

Кроме того, во время приемной кампании представители вуза ответят на все вопросы абитуриентов и их родителей как лично, так и по многоканальным телефонам горячей линии по номерам 8-800-100-19-30 и 8-863-306-20-00. С понедельника по пятницу ответят с 8:30 до 16:00, а в субботу — с 8:30 до 14:00 (перерыв — с 12:30 до 13:00).

Жилье, финансы и поддержка

Уже сейчас более шести тысяч студентов живут в общежитиях. Также в вузе строят новые 26-этажные общежития. Семейным парам выделяют отдельные комнаты. Есть два детских сада и комнаты матери и ребенка. Тем, кто хорошо учится, обеспечивают отдых на море: стоимость путевки в студенческий лагерь «Радуга» – 8 тысяч вместо реальных 40, остальное дотирует вуз. Также действуют 64 студенческих отряда, волонтерские движения, КВН, творческие коллективы, спортивные команды.

– Мы должны помочь студенту не только учиться, но полноценно жить. Многие за время учебы в вузе создает семью, – с гордостью говорит ректор.

ДОСЛОВНО

– В ДГТУ царит семейная атмосфера. Старшая дочь уже учится здесь и в восторге. Младшего тоже отдаем в этот вуз. Ответы получены, документы готовятся – осталось только подать заявление и верить в успех, - подвел итог встречи отец одного из выпускников.

