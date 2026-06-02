DOGMA построит четырёхполосную дорогу для въезда в микрорайон «Самолёт» в Краснодаре

Фото: пресс-служба ГК DOGMA

Масштабные работы призваны существенно улучшить транспортную ситуацию на этом участке и повысить безопасность передвижения для пешеходов.

В рамках проекта реконструируют начало четырёхполосной дороги, которая ведёт в микрорайон. По итогам ремонта здесь организуют по две полосы на въезд в микрорайон и на выезд из него — это позволит заметно повысить пропускную способность участка и разгрузить его в пиковые часы. Вся протяжённость дорожного полотна составляет порядка 150 метров, его ширина — 12 метров.

Обновление дорожного покрытия обеспечит более комфортное движение для транспорта. Особое внимание уделят безопасности пешеходов: вдоль дороги обустроят тротуар, сделают бордюры и установят освещение. Кроме того, в двух местах ремонтируемого участка нанесут разметку «Пешеходный переход».

«Микрорайон «Самолёт» стремительно развивается и уже входит в число крупнейших жилых комплексов страны с высокоразвитой инфраструктурой. В этом проекте заранее продуманы масштабные объекты благоустройства и общественные пространства: бульвар протяженностью 2 км, амфитеатр, соседский центр, храм и фонтаны. Дорожная сеть не исключение, расширяя и модернизируя её, мы создаем комфортные условия для жизни внутри микрорайона», – поделился Геннадий Боярко, вице-президент ГК DOGMA.

Реконструкция дороги уже стартовала, завершить её планируют до конца лета. После окончания основных работ приступят к благоустройству прилегающего к дороге зелёного участка. У въезда в микрорайон расположится главный арт-объект «Самолёт».

Микрорайон «Самолёт» расположен на Западном обходе Краснодара, спроектирован по принципу «город в городе» и состоит из 70 домов в составе 7 очередей, в которых смогут проживать более 34 тыс. семей. В «Самолёте» активно развивается коммерция, рекреационные зоны и социальная инфраструктура. Всего девелопер построит десять детских садов вместимостью 2,8 тыс. мест и четыре школы на 5,5 тыс. мест. Часть объектов возведена и передана городу. На территории ЖК реализован бульвар протяженностью 1,6 км с сухим фонтаном, а также есть амфитеатр.

ЖК Самолет - Застройщик: ООО Специализированный застройщик «Догма-5».

