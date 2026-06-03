Днем 3 июня в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +23 — +25 градусов. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 3 июня стане теплее. Но не обойдется без дождей, гроз и ветра. Подробный прогноз на среду выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 3 июня будет переменной облачности. Существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный и восточный разовьет скорость 5 - 10 м/с. В ночь на 4 июня ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем обойдется без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный задует со скоростью 5 - 10 м/с, при грозе порывы усилятся до 12 - 14 м/с.

В Ростовской области в среду синоптики прогнозируют переменную облачность. Вечером местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в остальное время осадков не ожидается. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный и восточный будет дуть со скоростью 5 - 10 м/с, при грозе порывы ускорятся до 12 - 14 м/с. В ночь на четверг — переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный и юго-восточный задует со скоростью 5 - 10 м/с, при грозе порывы усилятся до 12 - 14 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 3 июня в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +23 — +25 градусов. В ночь на 4 июня ожидается от +13 до +15 градусов. Согласно данному прогнозу, температура воздуха в донской столице будет комфортной и продолжит повышаться.

В Ростовской области дневная температура воздуха в среду составит от +21 до +26 градусов, местами до +28. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до +11 — +16 градусов, по востоку до +7.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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