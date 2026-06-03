В ночь на 3 июня на севере Ростовской области отразили атаку БПЛА

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В ночь на среду, 3 июня, Ростовская область подверглась атаке вражеских БПЛА, в результате которой силами ПВО были уничтожены несколько беспилотников. Об этом рано утром рассказал губернатор Юрий Слюсарь в своем канае в МАХ.
По его словам, дроны сбили в Миллеровском районе. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Информация уточняется.
Глава региона предупредил: опасность атак беспилотников сохраняется. Он призвал жителей быть осторожными.
Подпишись к нам в MAX и Telegram
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове лже-застройщицу осудили за мошенничество в особо крупном размере
В Донской столице мошенница взяла у людей деньги за будущие дома, которые она и не думала строить (подробнее)