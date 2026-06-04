Россияне заработают 7 трлн рублей на процентах по вкладам в 2026 году

Фото: Эрик Романенко

По прогнозам экспертов, в этом году процентные доходы населения по вкладам и накопительным счетам составят около 7 трлн рублей, в первом полугодии вкладчики заработают 3,7 трлн на процентах, это примерно сопоставимо с показателями за аналогичный период прошлого года. Об этом на ПМЭФ-2026 заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

- Вклады и накопительные счета продолжают оставаться в фокусе у населения. В первом полугодии 2026 года россияне могут заработать 3,7 трлн рублей – примерно столько же, сколько годом ранее. Это говорит о стабильной сберегательной активности на очень высоком плато. По итогам года процентный доход увеличится примерно до 7 трлн рублей. В банке количество активных вкладчиков превышает 11 млн человек, то есть каждый третий клиент по-прежнему активно сберегает, – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

Средний размер вклада одного розничного вклада составляет более 550 тыс. рублей, а накопительного счета – более 137 тыс. рублей. Примерно 15% вкладчиков одновременно держат средства и на депозите, и на накопительном счете. К концу года сберегательный портфель банка может вырасти примерно на 12%. Доля вкладчиков также продолжит расти.

Также банк уже отмечал, что наличие сбережений способствует ощущению финансовой и эмоциональной стабильности у большинства россиян. Наличие финансовой подушки безопасности обеспечивает эмоциональную стабильность у 73% опрошенных, отсутствие финансовых обязательств, в том числе долгов – у 64%. Лишь у 3% финансовая ситуация не влияет на ментальное здоровье.