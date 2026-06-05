Чек-лист для родителя абитуриента в Ростове: Как помочь ребенку поступить в вуз

Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУ

Поступление в вуз — стресс не только для выпускника, но и для всей семьи. Чтобы не упустить важные даты и не паниковать в последний момент, родители абитуриентов, побывавшие на собрании в ДГТУ 30 мая, составили чек-лист. Ректор Бесарион Месхи, проректор Светлана Пономарева, и.о. проректора и ответственный секретарь приемной комиссии Степан Буряков и мама двоих выпускников Инна Горожанкина рассказали, на что обратить внимание. Вот главные шаги.

Посетить день открытых дверей или посмотреть онлайн-презентацию

Первый шаг — лично познакомиться с вузом. Ректор Бессарион Месхи советует приезжать на день открытых дверей или смотреть онлайн-трансляции. — Вы должны увидеть лаборатории, общежития, пообщаться с деканами. Это поможет понять, куда вы отдаете ребенка, — подчеркнул он.

Мама сразу двух абитуриентов, которые выбрали совершенно разные направления в этом вузе, добавила: — Я дважды приходила с детьми на такие встречи. Информация из первых уст дорогого стоит. Определиться с несколькими специальностями

Важно не зацикливаться на одном направлении. Степан Буряков рекомендует подавать документы сразу на 5–6 специальностей. — Если вы не проходите на бюджет по IT, но у вас высокие баллы, мы можем переложить документы на смежную программу, — пояснил он. — А после первого курса можно перевестись на желаемую специальность, если освободится место.

— Главное — войти в вуз. Оказавшись внутри, вы уже не пропадете, — заметил ректор.

Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУ

Собрать календарь ключевых дат приема с напоминаниями

Прием документов стартует 20 июня. Оригиналы аттестатов нужно принести до 3 августа. Степан Буряков советует отметить эти даты в телефоне и поставить напоминания. — Не откладывайте на последний день, — предупредил он. — Лучше подать заявление в первую неделю. Проректор Светлана Пономарева добавила, что психологи и тьюторы вуза будут сопровождать семьи все лето, помогая сориентироваться в сроках и снизить волнение и напряжение.

Составить список необходимых документов и подготовить копии

Потребуются паспорт, аттестат (или диплом), результаты ЕГЭ, СНИЛС, а для льготников — удостоверения и справки. Для выпускников колледжей вместо ЕГЭ достаточно внутренних вступительных испытаний по русскому, математике и профильному предмету. — Сделайте копии заранее и храните их в отдельной папке, — советует Степан Буряков. — Оригиналы приносите только после предварительной консультации с приемной комиссией.

Проверить доступ в «Госуслуги», загрузить необходимые документы

Заявление можно подать через портал «Госуслуги». Ректор рекомендует заранее проверить, активна ли учетная запись, и загрузить сканы документов: — Это сэкономит время и нервы, — сказал он. — Если возникнут проблемы, приходите в вуз — наши сотрудники помогут.

Если возникли вопросы, посетить приемную комиссию

Не стесняйтесь звонить и приходить лично. Степан Буряков сообщил, что в приемной комиссии работают 15 операторов на многоканальном телефоне.

— Лучше прийти и спросить, чем потом жалеть об упущенных возможностях, — сказал он. — Мы подскажем, куда можно пройти с вашими баллами, и оформим все на месте. — Пишите мне на почту, если увидите бюрократическое равнодушие. Мы разберемся быстро, — заключил ректор.

Следуйте этому чек-листу, и поступление пройдет успешно.

Реклама. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный технический университет». ИНН 6165033136.