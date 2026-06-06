В Ростовской области могут пройти дожди и грозы. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 6 июня принесет летнюю жару. Местами ожидаются дожди и даже ливни, а еще грозы и град. Подробный прогноз на субботу выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 6 июня будет переменной облачности. Возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер северной четверти разовьет скорость до у5 - 10 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 м/с. В ночь на 7 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти задует со скоростью 6 - 11 м/с.

В Ростовской области в субботу синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, до конца суток 6 июня в отдельных районах прольется сильный дождь и даже ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Утром в отдельных районах осядет туман. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 5 - 10 м/с, при грозе порывы усилятся 15 - 18 м/с и даже до штормовых 20 – 23. В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, вероятна гроза. Ветер северной четверти задует со скоростью 6 - 11 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 6 июня в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +28 — +30 градусов. В ночь на 7 июня ожидается от +16 до +18 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в субботу составит от +23 до +28 градусов, местами до +30. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до +13 — +18 градусов.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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