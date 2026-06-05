В Ростовской области предупредили об ухудшении погодных условий. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области водителей предупредили об ухудшении погодных условий на дорогах. Об этом 5 июня рассказали в социальных сетях региональной Госавтоинспекции.

- Осадки и мокрое дорожное покрытие значительно увеличивают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Одной из наиболее опасных ситуаций в дождливую погоду является аквапланирование, — уточнили в ведомстве.

При потере сцепления шин с асфальтом из-за слоя воды автомобиль становится неуправляемым. Инспекторы настоятельно рекомендуют автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. Если машина скользит, важно без лишних движений рулем плавно отпустить педаль газа.

Напомним, синоптики прогнозируют жаркое лето с контрастной погодой в донском регионе. В июне на территории области ожидаются мощные грозы с интенсивными ливнями. Местами возможны локальные осадки в виде града и шквалистый ветер до 23 метров в секунду.

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