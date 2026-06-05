Власти Ростовской области договорились о создании новых биогибридных систем. Фото: Правительство РО.

На Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о развитии биогибридных систем и технологий на Дону. Об этом рассказали в правительстве Ростовской области.

- Подписанное соглашение открывает перед студентами и молодыми учеными ЮФУ реальную возможность участвовать в создании технологий, которые будут работать на безопасность страны, — прокомментировал подписание документа губернатор Юрий Слюсарь.

Стороны договорились совместно искать и внедрять научно-технические проекты. В приоритетные направления сотрудничества вошла разработка фармацевтических препаратов, технологий предупреждения биологических чрезвычайных ситуаций и биогибридных систем для решения гражданских и специальных задач.

Партнерами правительства выступили Южный федеральный университет и Фонд перспективных исследований. Реализация совместных программ позволит привлечь в передовую науку талантливую молодежь и удержать квалифицированные кадры в регионе.

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