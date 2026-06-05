В Ростове прошел закрытый показ выставки современного искусства «Больше не будет»

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ.

В Ростове состоялся закрытый показ выставки современного искусства «Больше не будет». Проект прошел в галерее Culture и был посвящен ощущению первых дней июня — тому самому детскому восторгу «ура, каникулы!», который с возрастом превращается в ностальгию. Участниками мероприятия стали вип-клиенты ВТБ.

Выставка представила настоящее путешествие: последние школьные дни, воспоминания о каникулах у бабушки, бесконечные летние дни. И важно, что именно атмосфера Ростова стала для художников главным источником вдохновения и объединяющей темой.

- Ростов давно перестал быть просто крупным деловым центром юга России. Благодаря таким проектам, как галерея Culture, здесь формируется новая культурная сцена — с собственной атмосферой, самобытностью, смелыми проектами. Выставка «Больше не будет» — прямое тому доказательство. Искусство, ностальгия, разговор на понятных каждому эмоциональных темах помогают переключиться, увидеть прекрасное рядом. Это не роскошь, а необходимость для людей, которые живут на высоких скоростях. И мы рады, что можем быть проводниками таких смыслов для наших клиентов в родном регионе, - поделилась директор офиса ВТБ Private Banking в Ростове-на-Дону Наталия Носова.

В выставке приняли участие более 20 художников из разных российских регионов, которые прошли открытый конкурс. В экспозиции были представлены различные жанры - живопись, инсталляции, керамика.