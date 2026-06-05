Детская карта банка «Центр-инвест» признана порталом «Выберу.ру» № 1 в России

Информационный портал «Выберу.ру» составил рейтинг лучших детских дебетовых карт. Детская карта банка «Центр-инвест» сохранила позиции и занимает 1-е место среди банков России.
Команда «Выберу.ру» составила рейтинг наиболее выгодных и удобных предложений по детским дебетовым картам среди российских банков. Для этого были проанализированы такие критерии, как начисление кешбэка и его категорий по программе банка-эмитента и у его партнеров, доходность карты, а также значимость кредитной организации на финансовом рынке страны.
Детскую карту банка «Центр-инвест» с бесплатным выпуском и обслуживанием можно оформить ребенку с 6 лет, а родители могут легко контролировать расходы и устанавливать лимит трат в мобильном банке. На остаток свыше 100 рублей ежемесячно начисляются 10% годовых.
Программы лояльности банка и партнеров дают возможность получить кешбэк в рублях:
- 1% по всем покупкам;
- до 3% в категории «Развлечения»;
- до 30% за покупки у партнеров программы лояльности платежной системы «Мир».
Оформить детскую карту можно на сайте банка или в любом офисе «Центр-инвест».
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