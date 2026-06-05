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НовостиОбщество5 июня 2026 6:51

В СК России потребовали доклад о расследовании смерти жителя Ростовской области

На Дону провели проверку после смерти мужчины, за которым ухаживала сиделка
Ангелина СКИБА
Донские следователи ранее провели процессуальную проверку.

Донские следователи ранее провели процессуальную проверку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Следственном комитете России потребовали доклад о результатах расследования смерти жителя Ростовской области, за которым ухаживала сиделка.

— В эфире федерального канала обсуждались обстоятельства смерти мужчины, уход за которым осуществляла сиделка, получившая от него в наследство дачный дом. Сообщалось, что мужчина скончался по естественным причинам. Вместе с тем родственники умершего считают, что смерть носит криминальный характер, — говорится в сообщении СК.

По данному факту донские следователи ранее провели процессуальную проверку. Теперь о деталях должны отчитаться перед председателем СК России Александром Бастрыкиным.

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