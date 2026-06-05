В СК России потребовали доклад о расследовании смерти жителя Ростовской области

Донские следователи ранее провели процессуальную проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Следственном комитете России потребовали доклад о результатах расследования смерти жителя Ростовской области, за которым ухаживала сиделка.

— В эфире федерального канала обсуждались обстоятельства смерти мужчины, уход за которым осуществляла сиделка, получившая от него в наследство дачный дом. Сообщалось, что мужчина скончался по естественным причинам. Вместе с тем родственники умершего считают, что смерть носит криминальный характер, — говорится в сообщении СК.

По данному факту донские следователи ранее провели процессуальную проверку. Теперь о деталях должны отчитаться перед председателем СК России Александром Бастрыкиным.

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