В Ростовской области выявили 27 бесхозных сибиреязвенных скотомогильников

Эпидситуация по сибирской язве в Ростовской области остается стабильной. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области выявили 78 сибиреязвенных захоронений, из которых 27 являются бесхозяйными. Об этом со ссылкой на управление ветеринарии сообщили в докладе Роспотребнадзора за 2025 год.

В документе уточнили, что часть подобных захоронений поставили на учет как бесхозяйные объекты недвижимости, и только два таких объекта находятся в собственности Ростовской области.

Более того, санитарно-защитную зону определили только для одного такого потенциально опасного места захоронения, и эта информация не внесена в Единый госреестр прав на недвижимое имущество. Еще 33 объекта находятся на территории физлиц и хозяйствующих субъектов.

— Ситуация с бесхозяйными сибиреязвенными захоронениями представляет серьезную опасность из-за ненадлежащего их учета, содержания и не выполнения требований по обеспечению безопасности, в части установления границ санитарнозащитных зон, — говорится в докладе.

Бесхозяйные захоронения — это скотомогильники. Часто они не ограждены и находятся в свободном доступе для животных и людей. При таком отношении места с инфекцией могут быть забыты, а потом вскрыты при их освоении.

— Фактически, большая часть сибиреязвенных скотомогильников располагается в зоне сложившейся застройки, а отсутствие регистрации таких объектов может привести к возникновению и распространению массового инфицирования людей, — подчеркивают специалисты.

Инфекцию держат на контроле. В частности, ранее были проверены десять проб почвы, все результаты оказались отрицательными. Эпидситуация по сибирской язве в Ростовской области остается стабильной, но возможна регистрация единичных случаев среди людей, работающих с домашним скотом, уточняют в Роспотребнадзоре.

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