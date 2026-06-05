Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июня 2026 8:46

В Кузбассе гадюка укусила ребенка во дворе дома

Мальчика, укушенного гадюкой во дворе дома в Кемеровской области, госпитализировали, врачи оказывают помощь
Татьяна ТИХОНОВА
Медики оказали ребенку помощь на месте и забрали в больницу.

Медики оказали ребенку помощь на месте и забрали в больницу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гадюка укусила ребенка прямо во дворе дома. Инцидент произошел в Кемеровской области, сообщает издание vse42.ru.

ЧП случилось в поселке Загадное около Новокузнецка. Ребенок играл на улице, когда на него напала змея, сообщили в областном минздраве.

Скорая помощь прибыла на место. Медики оказали мальчику первую помощь и увезли его в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени Ю.Е. Малаховского. Там укушенного школьника лечат.

В министерстве призвали родителей напомнить детям: нельзя ловить и дразнить змей. При укусе нужно сразу звать на помощь врачей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лихорадку Ку выявили в нескольких районах Ростовской области

Случаи клещевых инфекций зафиксировали в нескольких территориях Ростовской области (подробнее)