В Кузбассе гадюка укусила ребенка во дворе дома

Медики оказали ребенку помощь на месте и забрали в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гадюка укусила ребенка прямо во дворе дома. Инцидент произошел в Кемеровской области, сообщает издание vse42.ru.

ЧП случилось в поселке Загадное около Новокузнецка. Ребенок играл на улице, когда на него напала змея, сообщили в областном минздраве.

Скорая помощь прибыла на место. Медики оказали мальчику первую помощь и увезли его в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени Ю.Е. Малаховского. Там укушенного школьника лечат.

В министерстве призвали родителей напомнить детям: нельзя ловить и дразнить змей. При укусе нужно сразу звать на помощь врачей.

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