Синоптик Назарова озвучила прогноз на три летних месяца в Ростовской области

Пик жары придется на июль и август. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель Ростовского гидрометцентра Елена Назарова рассказала, каким будет лето-2026. Жителей региона ждут ливни в июне, сухой зной и пиковые температуры вплоть до +40 градусов в июле и августе.

По данным синоптика, как минимум до 10 июня сохранится неустойчивая погода. Из-за высокой влажности и влияния циклона кратковременные дожди с грозами будут идти два-три раза в неделю. По ее словам, для региона это норма, так как июнь — самый дождливый месяц. Температура при этом начнет расти: к концу первой декады воздух прогреется до +32 градусов, а ближе к концу месяца вероятны скачки до +35…+36 градусов. Месячное количество осадков ожидается в пределах нормы — около 70 мм.

В следующие месяцы лета погода изменится. Июль и август ознаменуются установлением сухой и продолжительной жары, осадков станет существенно меньше. Пик зноя традиционно придется на конец июля – начало августа. Столбики термометров в тени могут подняться до +38 градусов и выше.

Елена Назарова предупредила, что регион ежегодно сталкивается с сорокаградусной жарой. «Полюсом жары» станут юго-восточные районы, где зной наиболее стабилен, однако высокие температуры могут наблюдаться по всей области.

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