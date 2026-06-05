На Дону назвали топ-3 отраслей по количеству профессиональных заболеваний

Лидером антирейтинга остается добыча угля. Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области по итогам 2025 года назвали три отрасли с самым высоким уровнем профессиональной заболеваемости. Об этом сообщается в докладе управления Роспотребнадзора за 2025 год.

Лидером антирейтинга остается добыча угля — на эту сферу пришлось 100 случаев, или 89,3% от всех установленных диагнозов. На втором месте — производство паровых котлов и их частей (8 случаев, 7,1%). Замыкает тройку производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов (4 случая, 3,6%). В других отраслях профзаболеваний в 2025 году не регистрировались.

Всего за год было выявлено 112 случаев, что на 66,4% меньше, чем в 2024-м. Среди женщин не зафиксировано ни одного. Утрата трудоспособности зафиксирована у 107 человек, инвалидность (третья группа) получили 46 работников. Летальных исходов не было. Чаще всего заболевания регистрировали у людей в возрасте 40–49 лет со стажем работы во вредных условиях от 10 до 19 лет.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростовской области увеличилось количество детей с ожирением

С 2020 года рост ожирения среди детей в Ростовской области составил 18,2% (подробности)