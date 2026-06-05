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НовостиОбщество5 июня 2026 9:30

Все сибиреязвенные захоронения в Ростовской области находятся под контролем

Управление ветеринарии: сибиреязвенные захоронения на Дону постоянно проверяют, ведется учет
Ангелина СКИБА
Специалисты ежегодно проводят осмотры территорий с сибиреязвенными захоронениями.

Специалисты ежегодно проводят осмотры территорий с сибиреязвенными захоронениями.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Все сибиреязвенные захоронения в Ростовской области, в том числе безхозные, находятся под постоянным контролем. Ведется учет таких мест, подчеркнули в донском управлении ветеринарии.

Ситуацию дополнительно прокомментировали после появления информации о количестве потенциально опасных захоронений и возможной угрозе распространения инфекции при освоении территорий с бесхозяйными скотомогильниками.

— Подведомственное управлению ветеринарии ГБУ РО «Донской ГВРЦ» наделено полномочиями по содержанию в надлежащем санитарном состоянии сибиреязвенных захоронений. Для этого специалисты учреждения ежегодно проводят осмотр территорий, — рассказали в управлении ветеринарии Ростовской области.

Кроме того, в управлении и в «Донском ГВРЦ» существует услуга по оформлению справок о расположении скотомогильников, сибиреязвенных захоронений, в том числе в пределах планируемой зоны застройки.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что на Дону зарегистрировано 78 сибиреязвенных захоронений, и 27 из них остаются безхозными. Специалисты заявили о потенциальной опасности неучтенных скотомогильников или таких же мест, но не огражденных от животных и людей.

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