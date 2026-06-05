Новочеркасский городской суд оцепили после угрозы минирования

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
В Ростовской области из-за угрозы минирования оцепили Новочеркасский городской суд. Эту информацию сегодня, 5 июня, подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Новочеркасский городской суд после проведения мероприятий работает в штатном режиме, взрывных устройств не обнаружено, — сообщили журналистам.
Также, по информации некоторых СМИ, эвакуация из-за возможной угрозы потребовалась в судах Таганрога и Азова. Официальных комментариев по этим инцидентам пока не поступало.
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