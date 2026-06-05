Владелец все еще не сдал проект реставрации Парамоновских складов в Ростове

Формально у собственника еще есть время до конца лета. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проект реставрации Парамоновских складов в Ростове-на-Дону все еще не поступил на согласование, передать документацию должен был владелец объекта. Об этом сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Ирина Коробова, передает портал Домостройдон.ру.

В публикации издания сказано, что «мировое соглашение, подписанное с компанией в 2025 году, фактически саботируется». При этом изъять памятник федерального значения можно только после оценки причин бездействия.

Охранное обязательство утвердили еще в 2023 году. Разработать проект обновления и приступить к работам собственник должен был до конца 2025 года, но уже в январе 2024 года стало известно, что поставленные задачи не выполняются. Штраф также не изменил ситуацию.

Летом 2024 года после судебного иска заключили мировое соглашение. Собственник пообещал предоставить проект до 27 августа 2026 года и завершить реставрацию в течение трех лет после согласования.

Формально у собственника еще есть время до конца лета, но отсутствие готового проекта может повлиять на график работ.

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