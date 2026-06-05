Ростовчане смогут пользоваться бесплатным интернетом и безлимитными звонками в роуминге от МТС

Фото: предоставлено ПАО «МТС»

Компания МТС объявила о запуске бесплатного роуминга для своих абонентов в наиболее популярных у российских туристов странах. Пользователи смогут получать бесплатный пакет из 700 МБ интернета каждые 30 дней, безлимитные исходящие звонки в РФ на номера МТС. Также абонентам доступен безлимит на навигационные карты, переводчики и банковские приложения.

Подключить роуминг можно в приложении Мой МТС, при этом ростовчанам доступно три роуминг-опции: бесплатный Лайт и два дополнительных – Комфорт и Максимум.

При подключении режима Лайт пользователь получает 700 МБ интернета, безлимитные звонки в Россию на номера МТС, безлимит на работу с навигаторами, картами и банковскими приложениями. При использовании режима Комфорт для абонента доступно 3 ГБ интернета, 50 минут входящих и исходящих звонков внутри страны пребывания и на номера других российских операторов. При этом в режиме также остаются безлимитные звонки в Россию на номера МТС, бесплатный доступ к навигатору, картам и банковским приложениям. Режим Максимум подойдет для командировок или длительных путешествий, когда важно оставаться на связи в любое время и месте.

Роуминг-режимы можно подключить при поездках по 31 международному направлению: Абхазия, Казахстан, Китай, Кипр, Куба, Турция, Грузия, Болгария, Таиланд, Египт, Армения, Израиль, Латвия, Литва, Финляндия, Германия, Гонконг, ОАЭ, Испания, Италия, Греция, Хорватия, Польша, Франция, на Багамских островах, Андорра, Швейцария, Австрия, Швеция, Эстония и Австралия.

- Ростов-на-Дону географически близок к Абхазии, Грузии, Армении, Турции, соответственно, часть туристов из нашего региона летом и осенью отправятся отдыхать в эти страны. Поэтому мы уверены, что запуск роуминг-опций позволит ростовчанам с большим комфортом пользоваться связью в этих местах, и не думать во сколько им обойдется связь в поездке, - отметил директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

Реклама. ПАО «МТС». ИНН 7740000076