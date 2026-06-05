Домовые чаты облегчают общение между соседями и позволяют решать бытовые вопросы. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Более 284 тысяч жителей Ростовской области перешли на официальные домовые чаты в мессенджере «Макс», всего таких чатов зарегистрировали 11 643. Об этом сообщают в управлении информационной политики донского правительства.

Участники верифицированных каналов в мессенджере могут не только обсуждать соседские инициативы, но и напрямую обращаться к представителям управляющей организации.

Подключение к домовому чату не требует много времени. Нужно скачать мобильное приложение «Госуслуги Дом», пройти авторизацию и выбрать раздел «Домовой чат», а затем перейти в группу своего дома в мессенджере.

Платформа «Госуслуги Дом» также позволяет передавать показания счетчиков, оплачивать жилищные услуги, отправлять заявки в управляющую компанию. Также можно получать юридически значимую информацию о своей недвижимости и участвовать в онлайн-голосованиях собственников.

— Домовые чаты не только облегчают общение между соседями, но и позволяют оперативно решать бытовые вопросы, — подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.

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