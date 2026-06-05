В Ростовской области дроппера оштрафовали за участие в мошеннической схеме

Приговор вынес мировой судья. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области дроппера, с помощью которого были украдены чужие деньги, приговорили к штрафу в 40 тысяч рублей. Также заблокировали банковские счета мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе донской прокуратуры.

— Мировой судья вынес приговор по статье «Неправомерный оборот средств платежей» (ч. 4 ст. 187 УК РФ). Решение пока не вступило в силу, - сообщили в надзорном ведомстве.

Осужденный — 50-летний житель Неклиновского района. По данным следствия, в 2025 году он передал реквизиты своих счетов постороннему человеку и таким образом стал дроппером. Счет использовали в мошеннических схемах. Обманутые люди перевели по реквизитам более 3 млн рублей. За участие в преступлении мужчина получил деньги.

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