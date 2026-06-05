Более 18 млрд рублей составили расходы на экологию в Ростовской области

Лесной фонд в Ростовской области составляет 360,6 тысячи га. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году затраты на проведение природоохранных мероприятий в Ростовской области составили более 18 млрд рублей. Сумма оказалась на 11,8% больше, чем годом ранее, отметили в Ростовстате.

В частности, 8,8 млрд рублей или 49,1% от общей потраченной суммы направили на обращение с отходами, 7,6 млрд рублей (42,5%) — на охрану и рациональное использование водных ресурсов, 946,5 млн рублей (5,2%) — на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата.

Параллельно с выделением средств вели работу по улучшению экологии, а также по развитию биологического разнообразия животного и растительного мира. Под постоянным контролем в 2025 году находились 89 особо охраняемых природных территорий: 3,4% приходились на охраняемые территории федерального значения, 80,9% — на участки областного значения, 15,7% — на участки местного значения.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий по итогам прошлого года составила 232,8 тысяч га (2,3% от всей площади Ростовской области).

Отдельно в исследовании Ростовстата говорится о лесах. Донской регион считается одним из малолесных в стране. Лесной фонд, по последним данным, составляет 360,6 тысячи га, причем большая часть (70%) зеленых зон приходится на искусственные леса, выращенные человеком.

В течение прошедшего года новые лесные культуры высадили на площади в 1350 га. Работы по озеленению старались проводить на пустырях и прогалинах (88,8% от всей площади посадки). Затраты на восстановление лесов составили 73 тысячи рублей.

Добавим, подробную статистику специалисты Ростовстата составили ко Дню эколога.

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