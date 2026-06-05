Жителя Цимлянска поймали с незаконным уловом и запрещенной лесковой сетью

Крупный штраф или лишение свободы грозят жителю Дона за незаконную рыбалку. Фото: группа в соцсетях ГУ МВД России по Ростовской области

В Цимлянске Ростовской области 53-летнего мужчину задержали с незаконным уловом и запрещенной 50-метровой лесковой сетью. Теперь нарушителю грозит уголовное наказание, сообщили в полиции.

Рыбака в акватории реки Россошь заметили во время рейда, проводимого в рамках операции «Путина-2026». Ущерб от незаконной ловли рыбы составил 23 тысячи рублей.

— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело (п. «б», «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ). Он находится под подпиской о невыезде, — рассказали сотрудники направления по связям со СМИ МУ МВД России «Волгодонское».

Добавим, по указанной статье жителю Дона могут назначить штраф от 300 до 500 тысяч рублей, исправительные или обязательные работы. Максимально возможное наказание — до двух лет лишения свободы.

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