В Ростове при очередных родах мать шестерых детей потеряла семь литров крови. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону мать шестерых детей потеряла семь литров крови при очередных родах. Об этом рассказали в социальных сетях областного перинатального центра.

- Операция стала настоящим испытанием и длилась около пяти часов. Почти четыре литра удалось собрать с помощью специального аппарата и вернуть обратно в кровоток пациентки, — уточнили в медицинском учреждении.

Женщине делали седьмое кесарево сечение на сроке 35 недель. Медики выявили у дончанки врастание плаценты в рубец и мочевой пузырь. Для спасения пациентки руководство привлекло бригаду из акушеров, сосудистых хирургов и урологов.

Врачи временно остановили кровотечение методом баллонной окклюзии аорты. Женщина находилась в реанимации четыре дня. Сейчас жительницу Дона перевели в послеродовое отделение.

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