Атакованные в Азовском море суда шли в порт Ростова

Директор ДИП МИД Роcсии, официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Атакованные в Азовском море теплоходы шли в Ростов-на-Дону. На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджанской Республики. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Согласно полученной из российских компетентных органов информации, ранним утром 5 июня в Азовском море были атакованы теплоходы «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно, — прокомментировала Мария Захарова.

Пострадавшим морякам помогли проходившие мимо российские суда, а также погранотряд ФСБ России.

- Обстоятельства произошедшего выясняются. По имеющимся данным, суда были атакованы украинскими беспилотниками. Находимся в тесном контакте с Посольством Азербайджана в Москве и Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики, — добавила Мария Захарова.

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