Власти Ростовской области планируют газифицировать более 220 населенных пунктов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и глава Газпрома Алексей Миллер обсудили новые планы газификации региона. Об этом глава Дона написал в своих социальных сетях.

Стороны договорились продолжить подключение к сетям больниц и школ.

- За последние пять лет на Дону газифицировано 114 населенных пунктов. На ближайшие пять лет планируется газификация еще более 220, — написал Юрий Слюсарь.

Напомним, на форуме донские власти также договорились о реализации других крупных проектов. В развитие связи и цифровых технологий в Ростовской области инвестируют более двух миллиардов рублей.

Соглашения подписали с двумя телекоммуникационными компаниями. Специалисты намерены обеспечить качественным интернетом удаленные территории. Дополнительно в регионе будут развивать систему «Безопасный город» и интеллектуальные транспортные сети.

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