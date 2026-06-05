Тысячи ростовских школьников напишут предметы ОГЭ на выбор. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ростовской области тысячи девятиклассников сдают Основной государственный экзамен по предметам на выбор. Самыми популярными дополнительными дисциплинами стали география, обществознание, информатика и биология, сообщает региональное министерство образования.

- Выпускники могут поступить на обучение по востребованным профессиям, сдав только два обязательных экзамена. Воспользоваться этой возможностью нового пилотного проекта захотели более девятисот девятиклассников, — рассказала министр образования Виктория Чернышова.

Основной период итоговой аттестации стартовал в регионе второго июня. Первым испытанием для сорока пяти тысяч школьников тогда стала математика. Для подростков открыли 363 пункта проведения экзаменов.

Оценки за первые тесты станут известны не позднее 16 июня. Вся кампания продлится до начала следующего месяца. Резервные дни назначены на период с 29 июня по 6 июля.

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