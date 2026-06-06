Донской губернатор Юрий Слюсарь и Алексей Миллер обсудили на ПМЭФ газификацию

В рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2026 состоялась рабочая встреча губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и председателя правления компании «Газпром» Алексея Миллера. Фото: пресс-службы губернатора Ростовской области.

В рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2026 состоялась рабочая встреча губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и председателя правления компании «Газпром» Алексея Миллера. Ключевой темой переговоров стали вопросы надежного газоснабжения и развития инфраструктуры региона. Стороны детально рассмотрели текущие результаты выполнения масштабной профильной программы на Дону, уделив особое внимание социальным объектам.

Глава региона сообщил в социальных сетях, что в ходе встречи обсуждалось дальнейшее подключение к распределительным сетям и газопроводам медицинских и образовательных учреждений, а также масштабная программа модернизации и реконструкции действующих газораспределительных станций.

Также Юрий Слюсарь подвел итоги уже проделанной совместной работы. По словам губернатора Ростовской области, за последние пять лет на Дону было успешно газифицировано 114 населенных пунктов. В планах на ближайшую пятилетку значится еще более масштабная задача, которая предусматривает газификацию еще более 220 городов, поселков и сел региона.

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