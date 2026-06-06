В Ростовской области в минувшие сутки, 5 июня, произошло 13 аварий

Минувшие сутки выдались напряженными для донских спасателей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области минувшие сутки, 5 июня, выдались для сотрудников экстренных служб довольно напряженными. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, спасатели привлекались к тушению пяти пожаров. Каждый из них носил техногенный характер.

Также на трассах Дона произошло 13 ДТП.

В общей сложности к работе привлекались 124 человека, также была задействована 31 единица техники, — прокомментировали в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в ночь на 6 июня в небе над Миллеровским районом были сбиты вражеские БПЛА.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!