Власти Дона сообщили о росте популярности домовых чатов в мессенджере «Макс»

Домовые чаты в мессенджере «Макс» объединили уже более 284 тысяч жителей Ростовской области. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Домовые чаты в мессенджере «Макс» объединили уже более 284 тысяч жителей Ростовской области, сообщили в правительстве Ростовской области. Согласно официальным данным, на сегодняшний день в системе успешно функционируют 11 643 верифицированных канала. Данный цифровой инструмент позволяет людям без посредников и долгих телефонных переговоров напрямую связываться с представителями своих управляющих компаний, а также совместно обсуждать локальные инициативы жильцов.

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Владимира Ревенко, внедрение подобных чатов не просто делает коммуникацию соседей более комфортной, но и помогает оперативно справляться с текущими бытовыми задачами.

В правительстве региона также подчеркнули, что развитие проекта повышает открытость коммунальных служб, формирует единые стандарты обработки обращений населения и гарантирует строгий контроль за качеством и сроками выполнения поступающих заявок.

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