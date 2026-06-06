В Таганроге официально стартовал купальный сезон

В Таганроге Ростовской области официально начался купальный сезон. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге Ростовской области официально начался купальный сезон, об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

Несмотря на дожди, которые лили в последние дни на Дону, люди тянутся к морю. В курортном городе сегодня работают два муниципальных пляжа. Они открыты с 9:00 до 20:00.

Перед купальным сезоном была выполнена санитарно-эпидемиологическая экспертиза воды — оба пляжа получили положительное заключение Роспотребнадзора. Также территории оборудованы душевыми, раздевалками, туалетами, навесами; работают питьевые фонтанчики.

— Завезен и распределен по территории пляжей песок, — сообщила Светлана Камбулова.

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