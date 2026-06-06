В Ростовской области перед судом предстанет серийный автомобильный вор

Уголовное дело, возбужденное по статье «Кража», уже передано в суд для рассмотрения по существу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские из Таганрога Ростовской области доказали причастность 28-летнего ранее судимого жителя Матвеево-Курганского района к серии краж из автомобилей. По версии оперативников, мужчина вскрывал машины и похищал аккумуляторы, инструменты, музыкальную аппаратуру и другие ценные вещи, которые затем сдавал в комиссионные магазины.

Общая сумма ущерба от его действий превысила 150 тысяч рублей. Следствие считает, что он совершил 25 краж.

— Часть похищенного имущества полицейские изъяли и вернули законным владельцам, а само уголовное дело, возбужденное по статье «Кража», уже передано в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в Донском главке.

Если в суде его вину признают, мужчина может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

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