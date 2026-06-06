Подростка из Ростова подозревают в мошенничестве на семь миллионов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районе Ростова по подозрению в крупном мошенничестве задержали 17-летнего местного жителя, сообщили в Донском следкоме. По версии следствия, в марте этого года он выступил в роли так называемого курьера.

Его сообщники под разными предлогами, представляясь сотрудниками госорганов, выманивали у людей крупные суммы, а юный ростовчанин приходил к горожанам за деньгами.

- В результате противоправных действий потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 7 млн рублей. В одном из эпизодов обвиняемый лично получил от потерпевшей пакет с деньгами, после чего был задержан, - рассказали в СУ СК по Ростовской области.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Если в суде вину ростовчанина признают, он может сесть в тюрьму на срок до десяти лет.

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