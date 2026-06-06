В Ростовской области во время рейдов выявили сотни нелегалов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Ростове, в Аксайском и в Семикаракорском районах прошла операция «Нелегал-2026». Полицейские, сотрудники ФСБ, Росгвардии и других ведомств проинспектировали строительные объекты, заведения общепита, сельскохозяйственные участки и жилые помещения.
Во время мероприятий специалисты зафиксировали 169 административных правонарушений, среди которых - 93 случая нарушения правил въезда или режима пребывания.
Сейчас оперативники проводят уголовно-процессуальные проверки по статьям о незаконной миграции и подделке документов.
— Суд уже принял 57 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы России, а также вынес 104 решения о полном запрете на въезд в страну, — рассказали в Донском главке.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Читайте также
В Ростове у рынка «Темерник» обнаружили нелегалов