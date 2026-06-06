Ростов признан городом с наиболее загрязненным воздухом

Донская столица в нашем регионе признана городом с самой загрязненной атмосферой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Донская столица в нашем регионе признана городом с самой загрязненной атмосферой. Об этом сообщила руководитель областного гидрометцентра Елена Назарова. Причиной этому послужило большое количество автомобилей.

Елена Назарова рассказала, что для мониторинга качества воздуха на городских улицах, вблизи крупных промышленных предприятий и у оживленных автотрасс собирали специальные пробы.

Если говорить о всей области в целом, то в атмосфере чаще всего фиксируют повышенное содержание пыли, формальдегида, фенола и оксида азота. По словам Елены Назаровой, уровень загрязнения в Ростове оценивается как очень высокий, тогда как самым чистым признали Цимлянск, а Шахты занял среднюю позицию в этом рейтинге.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Читайте также

Синоптик Назарова озвучила прогноз на три летних месяца в Ростовской области