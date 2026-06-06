Донские полицейские присоединились к федеральной акции ко Дню русского языка

Сотрудница отдела полиции в Таганроге отметила, что для нее главным символом русского языка является Антон Павлович Чехов. Фото: скриншот с видео МВД РФ.

В Ростовской области сотрудники полиции приняли участие в масштабной федеральной акции, приуроченной ко Дню русского языка. Этот праздник неразрывно связан с Пушкинским днем, который также отмечается 6 июня, в день рождения великого поэта.

В честь этого оперативники из разных уголков страны поделились своим пониманием культурного наследия и вспомнили великих авторов, чьи биографии неразрывно связаны с их родными регионами.

Особое внимание акции уделили в Таганроге Ростовской области. Сотрудница местного отдела полиции отметила, что для нее главным символом русского языка является Антон Павлович Чехов.

— Для меня русский язык — это прежде всего Чехов. Его удивительное умение говорить просто о самом важном, — сказала она.

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