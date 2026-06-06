В Ростовской области на следующей неделе начнутся массовые отключения ТВ и радио. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жителей Ростовской области предупредили о временных перебоях в трансляции теле- и радиопрограмм. Отключения сигнала стартуют на следующей неделе из-за плановых работ. Согласно информации на официальном портале Российской телевизионной и радиовещательной сети, 9 июня эфир прервется с 10:00 до 16:00 в селе Ефремовка Неклиновского района.

На следующий день, 10 июня, ограничения затронут еще два населенных пункта Донского края. В станице Богоявленской с 11:00 до 15:00 возможны неполадки с каналами первого мультиплекса, причем общая продолжительность отключения составит не более одного часа.

Также кратковременные срывы вещания коснутся жителей хутора Волошино в Миллеровском районе, где в период с 12:00 до 15:00 по московскому времени пропадет сигнал тех же телепередач.

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